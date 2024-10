Lobotka KO, il Napoli chiede risarcimento. De Laurentiis furioso con Calzona e la Slovacchia (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’infortunio di Lobotka accende la tensione tra Napoli e Slovacchia: il club partenopeo pronto a chiedere risarcimento alla UEFA Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infortunio di Stanislav Lobotka potrebbe essere più grave del previsto. Il centrocampista slovacco, pilastro del Napoli, ha subito un problema muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, e potrebbe tornare disponibile solo per la partita contro l’Inter il 10 novembre. Il Napoli non nasconde la propria irritazione per la gestione del giocatore da parte del CT della Slovacchia, Francesco Calzona. Nonostante Lobotka avesse già giocato 13 partite consecutive con il club azzurro, è stato impiegato senza riserve nelle due gare di Nations League. Il Mattino rivela: “Inutile dire che il Napoli è infuriato”. All’interno della società, non sono mancate le critiche al tecnico slovacco per il mancato turnover. Napolipiu.com - Lobotka KO, il Napoli chiede risarcimento. De Laurentiis furioso con Calzona e la Slovacchia Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’infortunio diaccende la tensione tra: il club partenopeo pronto arealla UEFA Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infortunio di Stanislavpotrebbe essere più grave del previsto. Il centrocampista slovacco, pilastro del, ha subito un problema muscolare durante gli impegni con la sua nazionale, e potrebbe tornare disponibile solo per la partita contro l’Inter il 10 novembre. Ilnon nasconde la propria irritazione per la gestione del giocatore da parte del CT della, Francesco. Nonostanteavesse già giocato 13 partite consecutive con il club azzurro, è stato impiegato senza riserve nelle due gare di Nations League. Il Mattino rivela: “Inutile dire che ilè infuriato”. All’interno della società, non sono mancate le critiche al tecnico slovacco per il mancato turnover.

