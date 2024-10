Lo studio dietro le Winx trasformerà i fumetti di Corto Maltese in un’avventura live-action (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver contribuito a trasformare il franchise Winx Club in un fenomeno globale, lo studio italiano Rainbow Group sta mettendo il suo marchio su un’amata serie di graphic novel. Mercoledì è stato annunciato che la società guiderà un adattamento televisivo live-action di Corto Maltese, la serie di fumetti e graphic novel di Hugo Pratt. Questo adattamento live-action fa parte di una partnership tra Rainbow e la società Cong SA, che detiene la proprietà intellettuale per l’opera di Pratt. Oltre alla serie televisiva live-action di Corto Maltese, Rainbow ora gestirà i diritti di licenza. “Questo progetto è un sogno che si avvera. Sono un grande fan di Hugo Pratt e ho sempre desiderato poter lavorare su Corto Maltese“, ha affermato il fondatore e CEO di Rainbow Iginio Straffi in una dichiarazione. Metropolitanmagazine.it - Lo studio dietro le Winx trasformerà i fumetti di Corto Maltese in un’avventura live-action Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver contribuito a trasformare il franchiseClub in un fenomeno globale, loitaliano Rainbow Group sta mettendo il suo marchio su un’amata serie di graphic novel. Mercoledì è stato annunciato che la società guiderà un adattamento televisivodi, la serie die graphic novel di Hugo Pratt. Questo adattamentofa parte di una partnership tra Rainbow e la società Cong SA, che detiene la proprietà intellettuale per l’opera di Pratt. Oltre alla serie televisivadi, Rainbow ora gestirà i diritti di licenza. “Questo progetto è un sogno che si avvera. Sono un grande fan di Hugo Pratt e ho sempre desiderato poter lavorare su“, ha affermato il fondatore e CEO di Rainbow Iginio Straffi in una dichiarazione.

