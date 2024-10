Quotidiano.net - Lo chef Massimo Bottura: “Mio figlio è come un eroe. Non accetto chi lo attacca”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Modena, 17 ottobre 2024 – “Quando cucino tutta la mia energia è nella materia e nel fuoco, non fa differenza se a tavola c’è un capo di Stato o uno sconosciuto. I complimenti di due ragazzi di Vignola valgono quanto quelli di Macron e Meloni. Io faccio il cuoco per amore, per passione”.è loitaliano più famoso nel mondo. Lo conoscono praticamente ovunque. E ovviamente, in epoca social, anche a lui non mancano i detrattori. “Le critiche non mi turbano perché sapere ascoltare è fondamentale, poi io so dove andare e non cambio rotta perché a qualcuno non piace ciò che sto proponendo – spiega –. Per i miei primi tortellini, sei, tutti diversi nel gusto, ci fu chi mi invitò a cambiare mestiere. Sono invece inaccettabili alcune parole rivolte a Charlie”.