LIVE Sinner-Djokovic 6-2 1-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva la reazione del serbo (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle del controbreak Sinner. Vola via il dritto del balcanico. 0-30 Primo doppio fallo del serbo. 0-15 Con troppa sufficienza Djokovic gioca e sbaglia la volèe di rovescio. 1-2 Game Sinner. Altro ottimo servizio di Jannik, che resta in scia. 40-0 Gran prima al centro dell’azzurro. 30-0 Scappa via il dritto a campo aperto del serbo. 15-0 Numero di Sinner, che piazza il tocco incrociato di rovescio vincente dopo la smorzata. 2-0 Game Djokovic. Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 40-30 Risposta di dritto profonda si Sinner che toglie il tempo all’avversario. 40-15 ACE di Novak. 30-15 Il 24 volte campione Slam perde il controllo del rovescio lungolinea. 30-0 Servizio vincente Djokovic. 15-0 Scambio pazzesco con il serbo che pesca il solito dritto lungolinea. 1-0 Break Djokovic. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 6-2 1-2, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: arriva la reazione del serbo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Tre palle del controbreak. Vola via il dritto del balcanico. 0-30 Primo doppio fallo del. 0-15 Con troppa sufficienzagioca e sbaglia la volèe di rovescio. 1-2 Game. Altro ottimo servizio di Jannik, che resta in scia. 40-0 Gran prima al centro dell’azzurro. 30-0 Scappa via il dritto a campo aperto del. 15-0 Numero di, che piazza il tocco incrociato di rovescio vincente dopo la smorzata. 2-0 Game. Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 40-30 Risposta di dritto profonda siche toglie il tempo all’avversario. 40-15 ACE di Novak. 30-15 Il 24 volte campioneperde il controllo del rovescio lungolinea. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Scambio pazzesco con ilche pesca il solito dritto lungolinea. 1-0 Break

