Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 17 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 17 ottobre 2024: Ariete Quelli con un'esperienza di vita alle spalle, conoscono bene le Lune di ottobre, mandano spesso in tilt i vostri rapporti, però esercitano anche azioni stimolanti, ravvivano ogni legame, buttano all'aria ciò che va buttato. I giovani del segno devono invece ancora conoscere Luna piena in Ariete, questa che sta nascendo oggi nel vostro segno. Sarete presi dall'euforia professionale o amorosa, gli stimoli al cambiamento sono positivi, attrazioni fisiche, un classico colpo di fulmine.

Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di mercoledì 16 ottobre - Quando diventa Luna piena in Ariete, tra oggi e domani, è una energia che smuove tutto il terreno attorno, una passione per la vita e per l'amore che non conosce limiti. Vergine Splendido Mercurio in Scorpione, posizione ideale per l'attività e le iniziative di affari. Sentiamo profumo di soldi, ma vediamo anche alcuni ostacoli portati da Mercurio in Scorpione. (Iltempo.it)

Ballando con le Stelle - tensione dietro le quinte? Un ballerino è furioso - poi si scusa : ecco chi è e cosa è successo - E infine, poi, ha concluso così: “Mi scuso se ho avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti dei giudici, ma c’era una forte tensione e preoccupazione, non solo per una settimana particolarmente complicata, ma anche perché mi dispiace per Nina: inevitabilmente le critiche fatte a me penalizzano anche lei”. (Donnapop.it)

Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli si sfoga : «Pensavo che potesse interessare…» - ecco cosa ha detto - Come sappiamo, l’imprenditrice è stata duramente attaccata da Selvaggia Lucarelli, che non l’ha certo risparmiata. Qua mi fate fare sei giorni di sala prove dove mi sfiancate e dopo l’esibizione devo cambiare atteggiamento, è complicato“. In merito a questo, l’imprenditrice ha detto: “Al Grande Fratello era un altro tipo di lavoro, tutta la settimana mi studiavo i daytime e i concorrenti. (Donnapop.it)