La voce umana | un amore sanguinante

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si intitola “La” il primo spettacolo che apre la stagione teatrale del Teatro Trastevere di Roma. Uno spettacolo intenso, coinvolgente e forte nelle emozioni che riesce a trasmettere grazie all’espressività dell’attrice Siddhartha Prestinari, diretta da Rosario Tronnolone . “La” è una pièce che Jean Cocteau presentò per la prima volta nel 1930 alla Comédie Française come un particolare esperimento. Un dialogo? Quello che viene rappresentato in scena è un dialogo al telefono tra due (e più) persone. In verità però sul palco vediamo soltanto Siddhartha Prestinari, che interpreta una donna follemente innamorata dell’uomo a cui, disperata, telefona. Non sentiamo ladall’altro capo del telefono.