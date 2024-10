La riforma dell’accesso agli studi in Medicina non funziona e, soprattutto, non è a costo zero (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera alla riforma dell’accesso agli studi in Medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria stabilendo i principi fondamentali e dando delega al Governo per la definizione di una serie di aspetti di dettaglio. Premesso che gran parte della qualità della riforma dipenderà proprio dagli aspetti di dettaglio, si evidenziano tuttavia subito alcuni, rilevanti punti critici. Nell’ordine: • È previsto l’accesso libero al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, in cui ragazzi e ragazze studieranno discipline qualificanti comuni a tutti i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, garantendo programmi uniformi, coordinati e armonizzati a livello nazionale. Linkiesta.it - La riforma dell’accesso agli studi in Medicina non funziona e, soprattutto, non è a costo zero Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera allaine chirurgia, odontoiatria e veterinaria stabilendo i principi fondamentali e dando delega al Governo per la definizione di una serie di aspetti di detto. Premesso che gran parte della qualità delladipenderà proprio daspetti di detto, si evidenziano tuttavia subito alcuni, rilevanti punti critici. Nell’ordine: • È previsto l’accesso libero al primo semestre dei corsi di laurea magistrale ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria, in cui ragazzi e ragazzeeranno discipline qualificanti comuni a tutti i corsi dio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, garantendo programmi uniformi, coordinati e armonizzati a livello nazionale.

