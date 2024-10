La mafia viestana ha un nuovo collaboratore di giustizia: è il padre dell'ex braccio destro di Raduano (Di giovedì 17 ottobre 2024) La mafia viestana ha un nuovo collaboratore di giustizia. Dopo il clamoroso pentimento dell'ex boss Marco Raduano, ha manifestato la volontà di collaborare con la giustizia anche Giuseppe della Malva, padre dell'ex latitante e già pentito Danilo Pietro. La posizione dell'uomo verrà vagliata Foggiatoday.it - La mafia viestana ha un nuovo collaboratore di giustizia: è il padre dell'ex braccio destro di Raduano Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laha undi. Dopo il clamoroso pentimento'ex boss Marco, ha manifestato la volontà di collaborare con laanche Giuseppea Malva,'ex latitante e già pentito Danilo Pietro. La posizione'uomo verrà vagliata

