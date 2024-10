La gestazione per altri è reato universale, Alessandro Zan: «Una legge totalmente inapplicabile che diventerà uno stigma per le famiglie e i loro figli» (Di giovedì 17 ottobre 2024) È diventata legge la proposta bandiera di Fratelli d'Italia per rendere la gestazione per altri reato universale. Ma ci sono diversi motivi per cui è di difficile applicazione Vanityfair.it - La gestazione per altri è reato universale, Alessandro Zan: «Una legge totalmente inapplicabile che diventerà uno stigma per le famiglie e i loro figli» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È diventatala proposta bandiera di Fratelli d'Italia per rendere laper. Ma ci sono diversi motivi per cui è di difficile applicazione

In Italia la gestazione per altri diventa reato universale - Roccella : ‘Diritti riaffermati’ - L'articolo In Italia la gestazione per altri diventa reato universale, Roccella: ‘Diritti riaffermati’ sembra essere il primo su L'Opinionista. . (Lopinionista.it)

In Italia la gestazione per altri è diventata reato universale - Ivan Scalfarotto di Italia Viva ha così commentato: “è reato universale solo se la fanno gli italiani, il gregge di Giorgia, se la fa Elon Musk gli si aprono le porte di palazzo Chigi“. Il Partito di Giorgia Meloni, che più volte aveva cercato di bloccare le Unioni Civili di Monica Cirinnà e ha affossato la legge contro l’omofobia di Alessandro Zan al grido di “l’Italia ha altri problemi”, ha ... (Biccy.it)

La gestazione per altri è diventata reato universale in Italia - Voto in Senato. La legge, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, punisce anche i cittadini italiani che ricorrono alla pratica all'estero. Gli esperti sollevano dubbi sull'applicabilità della norma e sulla tutela dei minori nati da gestazione per altri. (Wired.it)