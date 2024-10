Kata scomparsa, l’esito della perizia e le tracce di Dna: cos’hanno scoperto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo un anno e mezzo dalla scomparsa di Kata, della bambina di 5 anni di origini peruviane sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, dove risiedeva con la famiglia, non c’è traccia. Le ricerche proseguono senza sosta e recentemente sono stati analizzati degli oggetti che si trovavano all’interno dell’hotel, ormai sgomberato. Le tracce di Dna della piccola e dei suoi parenti sono stati cercati su tre oggetti: un peluche, un mocio e un secchio rosso per la pulizia rinvenuti dalla stanza 205 dell’edificio. Tvzap.it - Kata scomparsa, l’esito della perizia e le tracce di Dna: cos’hanno scoperto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo un anno e mezzo dalladibambina di 5 anni di origini peruviane sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, dove risiedeva con la famiglia, non c’è traccia. Le ricerche proseguono senza sosta e recentemente sono stati analizzati degli oggetti che si trovavano all’interno dell’hotel, ormai sgomberato. Ledi Dnapiccola e dei suoi parenti sono stati cercati su tre oggetti: un peluche, un mocio e un secchio rosso per la pulizia rinvenuti dalla stanza 205 dell’edificio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scomparsa di Kata - negativa la super perizia sugli oggetti nella stanza : “Tracce di Dna non sue” - Nelle analisi richieste dalla procura non è emersa nessuna presenza di materiale biologico corrispondente alla piccola Kata, scomparsa il 10 giugno 2023 a Firenze. Ma ci sono tracce di altre persone. I pm: "Nuovi esami per stabilire di chi siano"Continua a leggere . (Fanpage.it)

La piccola Kata scomparsa a Firenze - 2 mesi prima il padre e lo zio furono coinvolti in una rissa all’Astor - Gli inquirenti indagano alla ricerca di indizi su possibili moventi per il rapimento della minore. Il padre della piccola Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno di un anno fa dall'ex hotel Astor occupato, e lo zio materno della piccola sono stati coinvolti in una rissa nella notte tra il 23 e il 24 marzo di quell'anno nella struttura occupata. (Fanpage.it)

Kata - novità sulla bimba scomparsa a Firenze : spunta la pista delle molestie e un misterioso peluche - Vedendolo senza alcun proprietario, quindi, il romeno aveva chiesto di potersene appropriare. twitter. Kata è di origini peruviane e le sue foto circolano ormai da un anno, incessantemente, sul web. Le indiscrezioni vedrebbero come responsabile degli abusi proprio un familiare di Kata, la bimba scomparsa. (Donnapop.it)