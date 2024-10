Juve, si ferma anche Fagioli? Presenza in dubbio con la Lazio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Juve, ancora brutte notizie dall’infermeria: a rischio Nicolò Fagioli, reduce da una botta ricevuta in nazionale: le ultime verso la Lazio Non arrivano buone notizie dalla Continassa in vista della sfida in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra Juve e Lazio, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. anche Nicolò Fagioli è in dubbio infatti per questa partita: Calcionews24.com - Juve, si ferma anche Fagioli? Presenza in dubbio con la Lazio Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), ancora brutte notizie dall’infermeria: a rischio Nicolò, reduce da una botta ricevuta in nazionale: le ultime verso laNon arrivano buone notizie dalla Continassa in vista della sfida in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.Nicolòè ininfatti per questa partita:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA | Le notizie del 17 ottobre : Fagioli a rischio per Juve-Lazio - il Genoa conferma Balotelli - Paul Pogba (LaPresse) – Calciomercato. È forse il più forte numero 9 italiano degli ultimi 20 anni, a Marassi può tornare quel grande giocatore. IT Davide Calabria è sempre più lontano dal Milan. it. itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra diretta su Calciomercato. (Calciomercato.it)

Juventus - problemi anche per Fagioli : non si sta allenando - Lazio a rischio - Non esiste pace per Thiago Motta. L`allenatore della Juventus, in vista della sfida di campionato che riaprirà i calendari dopo la sosta delle... (Calciomercato.com)