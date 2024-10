Inter e Juventus, il doppio colpo che cambia totalmente il mercato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Strada tutta in salita per Juve e Inter sul mercato: potrebbe sfumare il doppio colpo di mercato per le due grandi d’Italia Juventus e Inter hanno diversi obiettivi comuni sul mercato, in attesa ovviamente del big match del 27 ottobre a San Siro in campionato. Simone Inzaghi e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itTesta al campo, ma il lavoro sul mercato non si ferma mai per le due antagoniste del calcio italiano. La Juve per gennaio sta cercando soprattutto un difensore per sostituire Bremer e ha messo nel mirino Jonathan Tah, obiettivo da tempi non sospetti anche di Marotta e Ausilio in casa nerazzurra. Calciomercato.it - Inter e Juventus, il doppio colpo che cambia totalmente il mercato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Strada tutta in salita per Juve esul: potrebbe sfumare ildiper le due grandi d’Italiahanno diversi obiettivi comuni sul, in attesa ovviamente del big match del 27 ottobre a San Siro in campionato. Simone Inzaghi e Thiago Motta (LaPresse) – Calcio.itTesta al campo, ma il lavoro sulnon si ferma mai per le due antagoniste del calcio italiano. La Juve per gennaio sta cercando soprattutto un difensore per sostituire Bremer e ha messo nel mirino Jonathan Tah, obiettivo da tempi non sospetti anche di Marotta e Ausilio in casa nerazzurra.

