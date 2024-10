Ilgiorno.it - Insegnante preso a pugni. “S’è reso conto del gesto. Ora dobbiamo aiutarlo”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Abbiategrasso , 17 ottobre 2024 – Ancora tante domande e di nuovo poche risposte. Anche se di proporzioni inferiori rispetto ad altri avvenuti in passato l’aggressione dell’altro giorno all’interno dell’istituto professionale Lombardini di Abbiategrasso ha lasciato il segno. Un rimprovero ad un alunno di 16 anni. Lui che segue il professore di arte nei corridoi e lo colpisce al volto. Ieri alla scuola di via Vivaldi è stato il giorno delle riflessioni. Il preside, professor Michele Raffaeli è lo stesso che lo scorso anno dovette affrontare un turbine di domande da parte dei media che lo incalzavano sull’aggressione di uno studente armato di coltello ad una professoressa. Le armi sequestrate al 16enne arrestato per l'accollamento a scuola.