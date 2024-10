Ilrestodelcarlino.it - In scena al Gentile di Fabriano Roberto Zucco, nuovo spettacolo di Giorgina Pi

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Ancona), 17 ottobre 2024 – Al via la nuova stagione del teatrodomenica (ore 17) dopo la residenza di allestimento didiPi, ultima opera del drammaturgo francese Bernard-Marie Koltès, definito dal “Times” «un pioniere di uno stile di scrittura drammatica completamente», che debutta in anteprima nazionale domenica. Le residenze artistiche sono una cifra costante della stagione teatrale dial via proprio domenica con questofuori abbonamento – nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune die l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC – e rappresentano preziose occasioni per la città che ospita le compagnie per periodi più lunghi, favorendo un maggiore indotto economico e culturale. Bernard-Marie Koltès morì di Aids a soli 42 anni nel 1989.