Il rapporto sulle nuove povertà . Più madri sole bussano alla Caritas. E anche i lavoratori fanno fatica (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra le persone che hanno chiesto aiuto ai centri d’ascolto della Caritas Ambrosiana, sei su dieci sono donne. E ad aumentare sono i lavoratori: il loro stipendio - per vivere a Milano - non basta più. Sono alcuni trend che emergono nell’ultimo "rapporto sulle povertà nella diocesi ambrosiana“. Quest’anno sono stati coinvolti nella rilevazione più centri (168, erano 137 del 2022). Sono stati incontrati e censiti 17.238 utenti; 59.354 le richieste di intervento (+24). La categoria dei disoccupati non è più la maggioritaria in termini assoluti: si attesta al 49,1%, mentre si consolida la presenza dei “working poor“. "Ai centri d’ascolto e ai servizi Caritas continuano a crescere le richieste di aiuto dettate da insufficienza di reddito – confermano dall’Osservatorio –, mentre si riducono i casi con problemi di lavoro. Ilgiorno.it - Il rapporto sulle nuove povertà . Più madri sole bussano alla Caritas. E anche i lavoratori fanno fatica Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra le persone che hanno chiesto aiuto ai centri d’ascolto dellaAmbrosiana, sei su dieci sono donne. E ad aumentare sono i: il loro stipendio - per vivere a Milano - non basta più. Sono alcuni trend che emergono nell’ultimo "nella diocesi ambrosiana“. Quest’anno sono stati coinvolti nella rilevazione più centri (168, erano 137 del 2022). Sono stati incontrati e censiti 17.238 utenti; 59.354 le richieste di intervento (+24). La categoria dei disoccupati non è più la maggioritaria in termini assoluti: si attesta al 49,1%, mentre si consolida la presenza dei “working poor“. "Ai centri d’ascolto e ai servizicontinuano a crescere le richieste di aiuto dettate da insufficienza di reddito – confermano dall’Osservatorio –, mentre si riducono i casi con problemi di lavoro.

