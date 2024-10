I cartelli della metro hanno "dimenticato" la Linea 6 (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Garibaldi, un turista sale su un treno della Linea 1, guarda la tabella che riporta il percorso con le varie stazioni, resta perplesso e, infine, chiede agli astanti: "Per andare alla stazione di Chiaia dove devo scendere?". La domanda è più che legittima, così come il senso di spaesamento Napolitoday.it - I cartelli della metro hanno "dimenticato" la Linea 6 Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A Garibaldi, un turista sale su un treno1, guarda la tabella che riporta il percorso con le varie stazioni, resta perplesso e, infine, chiede agli astanti: "Per andare alla stazione di Chiaia dove devo scendere?". La domanda è più che legittima, così come il senso di spaesamento

