Movieplayer.it - Hanno Ucciso l'Uomo Ragno: ascolti record per i primi episodi della serie Sky sugli 883

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La storia di uno dei gruppi pop simbolo degli anni '90 in Italia continua ancora ad appassionare milioni di persone Iduedil'- La leggendaria storia degli 883registratoda: sono già stati visti da più di 1 milione 300mila spettatori medi in una settimana, numeri che fanno del titolo la nuovaSky Original più vista al debutto su Sky degli ultimi 8 anni. I nuovi, rispettivamente il terzo e il quarto, diretti da Alice Filippi, saranno disponibili su Sky e in esclusiva in streaming su NOW da domani, venerdì 18 ottobre. La, in ottoprodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo