Grave incidente sulla A4 tra Peschiera e Sirmione: muore un ragazzo bresciano di 20 anni

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Brescia) – Gravissimo, la scorsa notte (tra mercoledì 16 e giovedì 17) lungo l’autostrada A4 tra i caselli didel Garda ein direzione Milano. Intorno all’1 più mezzi, sembra quattro, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nello schianto undi 20è morto (sembra che fosse seduto sui sedili posteriori di una delle auto coinvolte) e una seconda persona è rimasta ferita in modo noned è stata trasportata dagli operatori del Suem 118 all'ospedale didel Garda. Sul posto la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi.