Grande Fratello 25, reazione e frasi shock di Lorenzo Spolverato nella notte: chiesta l'espulsione (Di giovedì 17 ottobre 2024) nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è finito al centro di una controversia per alcune frasi pesanti pronunciate nel cuore della notte. Infastidito da una segnalazione della produzione a Yulia Bruschi, riguardante l'uso del microfono, Spolverato ha perso il controllo e pronunciato parole gravissime, come "La uccido stasera" e "Sta tr*ia". Il video è diventato virale su X, con i fan che si sono subito divisi. C'è chi crede che queste frasi fossero rivolte a Yulia, mentre altri difendono Lorenzo, sostenendo che si riferisse a un insetto. Tuttavia, la richiesta di squalifica da parte del pubblico è sempre più forte.

