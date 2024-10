Ilfattoquotidiano.it - Eden di Ron Howard aprirà il 42esimo Torino Film Festival, cast stellare per il regista premio Oscar

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di Ronil. Una prima internazionale (ilha avuto l’anteprima mondiale a Toronto un mese fa) di tutto rispetto per la prima edizione del neodirettore Giulio Base, vista la presenza dele chissà, forse, anche della co-protagonista del, Ana De Armas, l’affascinante ex Bond girl e Marilyn Monroe in Blonde condivide la scena dicon Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Sydney Sweeney. De Armas interpreta la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn che raggiunse nel 1929 Floreana, l’isola disabitata delle Galapagos, dove erano fuggiti due idealisti tedeschi – il dottor Friedrich Ritter (Law) e sua moglie Dora Strauch (Kirby) – rinnegando i valori borghesi che ritenevano distruttivi per la vera natura dell’umanità.