Anteprima24.it - E’ tempo di castagne (e non solo): tutte le sagre autunnali

(Di giovedì 17 ottobre 2024)di lettura: 7 minutiIl caldo torrido dell’estate ormai sta cedendo il passo all’autunno ma per gli amanti di, buona cucina, musica e socialità si apre un’altra fase ricca di eventi che ruotano intorno all’indiscussa “regina” del periodo, la castagna e dile altre tipicità della stagione. Tanti già gli appuntamenti calendarizzati, e dopo il successo della Sagra della Castagna di Serino IPG (LEGGI QUI) e tanti altri in via di organizzazioni. Leggi il calendario ( in via di aggiornamento) e segli dove andare. Per segnalare il tuo evento scrivi all’indirizzo [email protected] oppure contattaci sui nostri canali social. 18-19-20 OTTOBRESAGRA DELLA CASTAGNA DI SALZA IRPINA Evento organizzato dal Comitato Festa Maria SS.