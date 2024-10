Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2024 Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Stasera spazio al caso di Manuel Mastrapasqua, trentunenne ucciso con una coltellata al petto a Rozzano, nel milanese, nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. A sferrarla è stato Daniele Rezza, diciannovenne di cui verrà approfondita, con documenti e testimonianze, la storia personale. A seguire, un’inchiesta sulle nuove generazioni, che sempre più spesso sembrano cedere alla violenza e alla delinquenza. Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di, 17Questa sera, giovedì 17, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Stasera spazio al caso di Manuel Mastrapasqua, trentunenne ucciso con una coltellata al petto a Rozzano, nel milanese, nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11. A sferrarla è stato Daniele Rezza, diciannovenne di cui verrà approfondita, con documenti e testimonianze, la storia personale. A seguire, un’inchiesta sulle nuove generazioni, che sempre più spesso sembrano cedere alla violenza e alla delinquenza.

