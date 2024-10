Detrazioni ecco i maxi-tagli | riduzione di 75 miliardi sugli sconti fiscali Statali dirigenti Pa senza concorso

Detrazioni, ecco i maxi-tagli: riduzione di 7,5 miliardi sugli sconti fiscali. Statali, dirigenti Pa senza concorso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per ottenere dall?Europa la possibilità di spalmare il rientro dal deficit in sette anni invece che in quattro, l?Italia ha presentato un nuovo programma di riforme e di interventi Ilmessaggero.it - Detrazioni, ecco i maxi-tagli: riduzione di 7,5 miliardi sugli sconti fiscali. Statali, dirigenti Pa senza concorso Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per ottenere dall?Europa la possibilità di spalmare il rientro dal deficit in sette anni invece che in quattro, l?Italia ha presentato un nuovo programma di riforme e di interventi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - sgravi Irpef e detrazioni per chi ha più figli : ecco il piano Giorgetti (ma c'è il nodo risorse) - Un nuovo tipo di redistribuzione dei redditi. Non più dalle classi più abbienti a quelle meno abbienti, ma dai single e dalle coppie senza figli alle famiglie, soprattutto quelle... (Ilmessaggero.it)

Manovra - sgravi fiscali e detrazioni per chi ha più figli : ecco il piano Giorgetti (ma c'è il nodo risorse) - Un nuovo tipo di redistribuzione dei redditi. Non più dalle classi più abbienti a quelle meno abbienti, ma dai single e dalle coppie senza figli alle famiglie, soprattutto quelle... (Ilmessaggero.it)

Casa - cambiano le detrazioni su cappotti termici - fotovoltaico o infissi. In arrivo sconti maggiori : ecco per chi - Le detrazioni fiscali saranno maggiori per montare un cappotto energetico sulle facciate o installare i pannelli fotovoltaici sul tetto. Addio, invece, agli incentivi a pioggia. Soprattutto per... (Ilmessaggero.it)