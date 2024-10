Dagli One Direction alle accuse della ex, luci e ombre nella vita di Liam Payne (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondo della musica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia getta un’ombra su una vita segnata da successi musicali, amori turbolenti e, nell’ultimo periodo, da una crescente controversia sui social media. Payne inizia la sua carriera nel 2008, partecipando alle audizioni di X Factor UK con una performance di ‘Fly Me to the Moon’. Nonostante il rifiuto iniziale, torna nel 2010. Anche se non supera la fase successiva, i giudici lo uniscono ad altri quattro ragazzi, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, formando gli One Direction. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La morte di, ex membro degli One, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondomusica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia getta un’ombra su unasegnata da successi musicali, amori turbolenti e, nell’ultimo periodo, da una crescente controversia sui social media.inizia la sua carriera nel 2008, partecipandoaudizioni di X Factor UK con una performance di ‘Fly Me to the Moon’. Nonostante il rifiuto iniziale, torna nel 2010. Anche se non supera la fase successiva, i giudici lo uniscono ad altri quattro ragazzi, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, formando gli One

«C’è un ospite aggressivo - mandate qualcuno» : la chiamata dell’hotel per Liam Pyane prima della morte dell’ex One Direction – L’audio - Le due chiamate L’hotel Casa Sur Palermo in via Costa Rica 6032 ha provato due volte a contattare il numero d’emergenza, come scrive la BBC. Sta in una stanza dove c’è un balcone e abbiamo paure che faccia qualcosa che ponga fine alla sua vita». «Abbiamo un ospite sopraffatto dalla droga e dall’alcol». (Open.online)

Liam Payne : morto a 31 anni il membro degli One Direction - tragiche le cause della morte - Il tutto è stato sequestrato dalla polizia per ulteriori indagini. La sua morte è una grande perdita per la famiglia, amici e per i milioni di fan che lo hanno seguito nel corso del tempo. In seguito ha preso la decisione di prendersi una pausa e intraprendere una carriera da solista, il suo singolo di debutto Strip That Down ha raggiunto la top 10 in diversi Paesi e ha ottenuto alcune ... (Screenworld.it)

Dagli One Direction alle accuse della ex - luci e ombre nella vita di Liam Payne - La tragedia getta un'ombra su una vita segnata da successi musicali, amori turbolenti e, […]. (Adnkronos) – La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondo della musica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. (Periodicodaily.com)