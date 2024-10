Gaeta.it - Cosenza: sei arresti per furti di auto e richieste estorsive, colpita una banda criminale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sei persone sono state coinvolte in un’importante operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di, che ha portato all’adozione di diverse misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta relativa adivetture e. Due degli indagati sono stati collocati in custodia cautelare in carcere, mentre per altri tre sono stati disposti glidomiciliari. Infine, un soggetto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini si sono sviluppate in particolare nella zona di via degli Stadi e hanno già visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine in attività di perquisizione.