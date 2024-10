Consonni e Fidanza di bronzo! Terzo posto per il quartetto femminile al Mondiale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo griffa ancora traguardi mondiali del ciclismo su pista italiano. A Ballerup, in Danimarca, la prima medaglia è il bronzo del quartetto femminile dell’inseguimento, con le orobiche Chiara Consonni e Martina Fidanza. Le due classe 1999, entrambe di Brembate Sopra, hanno fatto squadra con Martina Alzini e Vittoria Guazzini (più Letizia Paternoster), oro alle olimpiadi con Chiara, per battere il Canada in una finale dominata. In semifinale era stata la Germania, poi sconfitta in finale dalla Gran Bretagna, a lasciare le azzurre fuori dall’ultimo atto. In pista anche Stefano Moro: il velocista di Fontanella ha chiuso al decimo posto il Keirin. Bergamonews.it - Consonni e Fidanza di bronzo! Terzo posto per il quartetto femminile al Mondiale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo griffa ancora traguardi mondiali del ciclismo su pista italiano. A Ballerup, in Danimarca, la prima medaglia è ildeldell’inseguimento, con le orobiche Chiarae Martina. Le due classe 1999, entrambe di Brembate Sopra, hanno fatto squadra con Martina Alzini e Vittoria Guazzini (più Letizia Paternoster), oro alle olimpiadi con Chiara, per battere il Canada in una finale dominata. In semifinale era stata la Germania, poi sconfitta in finale dalla Gran Bretagna, a lasciare le azzurre fuori dall’ultimo atto. In pista anche Stefano Moro: il velocista di Fontanella ha chiuso al decimoil Keirin.

