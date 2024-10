Como, Fabregas: «Possiamo fare di più. Europa? Il nostro obiettivo per ora sarà questo» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore del Como Fabregas: tra primi bilanci, infortuni e punti su cui gli azzurri devono migliorare In conferenza stampa, l’allenatore del Como Fabregas, ha rilasciato qualche dichiarazione facendo i suoi primi bilanci sulla squadra azzurra. LE PAROLE – «Abbiamo lavorato per migliorare e crescere, ma anche riposare mentalmente. Fase difensiva, possesso palla, ultimo Calcionews24.com - Como, Fabregas: «Possiamo fare di più. Europa? Il nostro obiettivo per ora sarà questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le dichiarazioni dell’allenatore del: tra primi bilanci, infortuni e punti su cui gli azzurri devono migliorare In conferenza stampa, l’allenatore del, ha rilasciato qualche dichiarazione facendo i suoi primi bilanci sulla squadra azzurra. LE PAROLE – «Abbiamo lavorato per migliorare e crescere, ma anche riposare mentalmente. Fase difensiva, possesso palla, ultimo

Como-Parma - Fabregas : “Chi ha giocato meno deve mettermi in difficoltà” - Penso a Bernabè, Man, Mihaila, Bonny… Ma sono tutti forti: è decisamente un test importante per noi”. Lo ha detto l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Parma: “Bisogna stare concentrati su ogni singolo match, ci aspetta una striscia di cinque partite ravvicinate. (Sportface.it)

Real Madrid | Nico Paz - la stella del Como di Cesc Fàbregas - En el club, el de Arenys de Mar es algo más que un entrenador, y se puso en primera línea para hacerle ver al argentino que el equipo lombardo era el escenario ideal. Paz es la punta de un centro del campo donde también está la figura de Sergi Roberto, el excapitán del Barça. La prensa italiana no habla de otra cosa. (Justcalcio.com)

Belotti - ENNESIMO FLOP anche al Como (e Fabregas punta su altri giocatori). La situazione - Belotti, ennesimo FLOP anche alla corte del Como: gioca poco, incisività praticamente nulla e un tunnel che non finisce più Quella che doveva essere una vera e propria rinascita per lui, Andrea Belotti sta deludendo le aspettative anche al Como: rimanendo incollato a quel tunnel che, dopo la longeva esperienza al Torino (dove il Milan […]. (Calcionews24.com)