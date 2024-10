Città di Castello: un weekend di gusto con il Salone Bianco Pregiato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sotto i riflettori di Città di Castello, dal 1 al 3 novembre, il Salone Bianco Pregiato giunge alla sua 44esima edizione. Con una proposta che abbraccia le nuove frontiere della cucina internazionale e celebra le radici culinarie locali, l’evento è un’esperienza gastronomica senza precedenti. Il Perugiatoday.it - Città di Castello: un weekend di gusto con il Salone Bianco Pregiato Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sotto i riflettori didi, dal 1 al 3 novembre, ilgiunge alla sua 44esima edizione. Con una proposta che abbraccia le nuove frontiere della cucina internazionale e celebra le radici culinarie locali, l’evento è un’esperienza gastronomica senza precedenti. Il

Colleferro. Meteo avverso. Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi - Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Meteo avverso. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Cronache Cittadine COLLEFERRO – Domani, Venerdì 18 Ottobre, a causa delle previsioni meteo poco rassicuranti, l’evento che ufficialmente aprirà le celebrazioni, ... (Cronachecittadine.it)

Arriva dal Città di Castello il nuovo acquisto dell'Anagni - La societa? Citta? di Anagni Calcio, e? lieta di annunciare la firma dell’attaccante classe 2003 Antonio Del Gaudio, che arriva dopo l’inizio di stagione con il Citta’ di Castello club Umbro di Eccellenza. Per Antonio diverse stagioni di Serie D con le maglie di Muravera, Sarrabus Ogliastra... (Romatoday.it)

Città di Castello - accesa la nuova illuminazione delle mura tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la palazzina Vitelli - Accesa la nuova illuminazione monumentale delle mura urbiche tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la palazzina Vitelli al termine dei lavori di restauro conservativo da 1 milione e 500mila euro. Il restauro conservativo ha riguardato il tratto della cinta fortificata che si estende da piazza... (Perugiatoday.it)