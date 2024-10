Nerdpool.it - Chicago Fire: Violet lascia la 51? Recap del nuovo episodio andato in onda negli stati uniti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La 51 potrebbe essere sul punto di perdere un altro membro della sua squadra? Questa è stata la domanda che si sono posti i fan durante la visione del quartodella stagione 13 di, “Attraverso la pelle”,inieri, che ha vistorischiare di perdere il suo lavoro dopo aver preso misure drastiche per salvare un bambino non ancora nato. All’inizio dell’, vediamoe Novak rispondere a una chiamata per una donna in difficoltà. Nel rispondere alla chiamata, la vittima perde i sensi, ma la sorella accorre e li prega di salvare il bambino.rileva un battito cardiaco, ma sanno che l’unico modo per far sopravvivere il bambino è prendere un’azione drastica, cheintraprende eseguendo un cesareo sul campo nonostante non rientri nelle sue competenze di paramedico.