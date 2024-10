Calhanoglu dall’inchiesta al campo: le rotazioni in vista per l’Inter (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan, con la deposizione nella giornata di oggi da parte di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco può ora tornare a pensare soltanto al campo, mentre Simone Inzaghi valuta le rotazioni in vista dei prossimi impegni. dall’inchiesta AL campo – Ha parlato davanti alla Procura di Milano Hakan Calhanoglu nella giornata di oggi. Le parole del centrocampiste sono chiare, legate agli incontri con i due capi ultrà Bellocco e Ferdico. Archiviato il pensiero legato proprio alla sua deposizione, adesso il numero 20 nerazzurro può tornare a concentrarsi soltanto sul campo e sui prossimi impegni che vedranno l’Inter tornare in azione domenica nella trasferta contro la Roma. Il tutto dopo la pausa per le nazionali, a cui i nerazzurri sono arrivati forti delle tre vittorie consecutive contro Udinese (2-3), Stella Rossa (4-0) e Torino (3-2). Inter-news.it - Calhanoglu dall’inchiesta al campo: le rotazioni in vista per l’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prosegue l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan, con la deposizione nella giornata di oggi da parte di Hakan. Il centrocampista turco può ora tornare a pensare soltanto al, mentre Simone Inzaghi valuta leindei prossimi impegni.AL– Ha parlato davanti alla Procura di Milano Hakannella giornata di oggi. Le parole del centrocampiste sono chiare, legate agli incontri con i due capi ultrà Bellocco e Ferdico. Archiviato il pensiero legato proprio alla sua deposizione, adesso il numero 20 nerazzurro può tornare a concentrarsi soltanto sule sui prossimi impegni che vedrannotornare in azione domenica nella trasferta contro la Roma. Il tutto dopo la pausa per le nazionali, a cui i nerazzurri sono arrivati forti delle tre vittorie consecutive contro Udinese (2-3), Stella Rossa (4-0) e Torino (3-2).

Calhanoglu e Sommer a lavoro ad Appiano Gentile! Tra palestra e campo - it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati . L’amichevole rappresenta un’importante occasione per testare la condizione fisica dei giocatori e affinare i meccanismi di gioco, in vista dei primi impegni ufficiali. I due, accolti calorosamente da mister Simone Inzaghi, hanno ripreso gli allenamenti cominciando con una sessione in palestra per poi unirsi ai compagni sul campo. (Inter-news.it)