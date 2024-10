Gaeta.it - Bruxelles, incontro cruciale su politiche migratorie con focus su soluzioni innovative

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sulla gestione dei flussi migratori in Europa ha raggiunto un nuovo vertice con l’informale tenutosi a, sostenuto dall’Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diversi Stati membri, come Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta e Slovacchia, oltre alla Commissione Europea. L’obiettivo principale dell’era quello di mettere a punto strategie comuni che possano rendere più efficaci leeuropee, in previsione della prossima discussione tra i leader dell’Unione. Il contesto dell’e le finalità L’si è svolto presso la delegazione italiana all’Europa Building, prima dell’avvio dei lavori del Consiglio Europeo.