Borsa: l'Europa allunga il passo in vista Bce, Milano +1% (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee allungano il passo in vista della riunione della Bce, con gli analisti che hanno opinioni contrastanti sull'ipotesi di un ulteriore taglio dei tassi. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro scende a 1,0852 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Parigi (+1,2%) e Milano (+1%) guidano i principali listini del Vecchio continente. Positive anche Francoforte (+0,8%) e Londra (+0,2%) mentre è poco mossa Madrid (+0,01%). Acquisti per le banche (+1,3%) e le assicurazioni. Bene anche l'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti si attesta a 70,66 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 74,52 dollari (+0,4%). A Piazza Affari mostra i muscoli Poste (+2,7%), dopo la sospensione temporanea del procedimento presso la Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta di azioni.

