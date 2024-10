Ilfattoquotidiano.it - Biciclette che sfrecciano e saltano tra i caruggi: a Genova la prima tappa europea nella storia del Red bull Cerro Abajo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Immagina passare tra idi ritorno a casa e vederti passare sopra la testa una bicicletta senza alcun apparente motivo. Conosciuta per il porto, la focaccia e la lanterna, oraavrà una nuova attrazione importata dal Sudamerica. Il capoluogo ligure ospiterà la(l’ultima della competizione) del circuito di Urban downhill più estremo e spettacolare al mondo: il Red. Da ormai vent’anni la competizione vede i migliori rider al mondo sfidarsi in una prova estrema, tra salti e acrobazie incredibili mentre si buttano in discesa tra il centro abitato e i luoghi più caratteristici. Capitaledello Sport,si prepara uno degli eventi più suggestivi degli sport estremi. E lo spettacolo è garantito. Il percorso, il programma e i partecipantiDalle Americhe all’Italia: diverse scenari, stesse regole.