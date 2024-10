Sport.periodicodaily.com - Bari vs Catanzaro: le probabili formazioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che stazionano al centro classifica con grande necessità di punti.Vssi giocherà venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono in netta ripresa dato che la sconfitta non arriva da sei partite, durante le quali sono arrivate 2 vittorie e 4 pareggi. Con 10 punti in classifica, la squadra di Longo è al dodicesimo posto e dunque con necessità di mettere altro fieno in cascina, visto che nelle ultime due uscite sono arrivati 2 punti. I giallorossi non riescono ad uscire dalla pareggite che li attanaglia da inizio stagione. Il segno x è arrivato ben 5 volte su 8 partite e ciò sta fortemente rallentando il cammino della squadra di Caserta partita con ambizioni playoff.