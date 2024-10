Autopsia su Liam Payne, ecco le cause della morte: l’esito (Di giovedì 17 ottobre 2024) Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Liam Payne: Autopsia e indagini in corso L'articolo Autopsia su Liam Payne, ecco le cause della morte: l’esito proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Autopsia su Liam Payne, ecco le cause della morte: l’esito Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Emergono dettagli inquietanti sulladie indagini in corso L'articolosuleproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Risultati dell’autopsia di Liam Payne : le cause della morte - Le lesioni riportate dall’artista erano davvero gravi ed ha riportato anche una grossa frattura della base del cranio. . Secondo il rapporto del procuratore, gli esperti della polizia che hanno esaminato la scena hanno trovato sostanze all’interno della stanza d’albergo di Payne che sembravano “droghe e bevande alcoliche, nonché diversi oggetti e mobili distrutti”. (Biccy.it)

Morte Liam Payne - arrivano i risultati dell’autopsia : “Fatali i traumi riportati nella caduta” - Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, la stanza di Liam Payne era in completo disordine, con numerosi oggetti distrutti, inclusi un televisore in frantumi e candele spezzate nella vasca da bagno. Il responsabile del Sistema di Assistenza medica di Emergenza aveva già anticipato che le lesioni riportate dall’artista erano subito apparse gravi: l’equipe giunta sul posto dopo la ... (Thesocialpost.it)

Morte Liam Payne - arrivano i risultati dell’autopsia : “Traumi multipli ed emorragie interne” - The Guardian riporta l'esito dell'autopsia di Liam Payne, morto dopo essere precipitato dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava a Buenos Aires. Il cantante, ex degli One Direction, è morto per le gravi ferite, tra le quali alla testa, causate dalla caduta.Continua a leggere . (Fanpage.it)