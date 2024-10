Atp Vienna 2024 gli organizzatori annunciano il forfait di Medvedev

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il torneo diha annunciato che Daniil, finalista in carica dell'ATP 500 in programma nella capitale austriaca, non sarà al via la prossima settimana. Il russo da ormai qualche settimana si porta dietro un problema alla spalla, che lo condizionò in particolare al servizio durante il match perso contro Jannik Sinner a Shanghai. Il russo, avendo già messo sostanzialmente in cassaforte la qualificazione alle ATP Finals, ha ora come unico obiettivo quello di arrivarci in una buona situazione dal punto di vista fisico. Per il torneo austriaco ha ufficializzato il suoanche Taylor Fritz, ragion per cui l'unico top-8 al via sarà Alexander Zverev.