"Assenteismo sistematico", indagati dieci medici in servizio alla guardia medica: perquisizioni all'alba (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un autentico terremoto scuote il mondo della sanità forlivese e cesenate. La Polizia di Stato, su delega della Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci dell'alba di giovedì dieci perquisizioni a carico di altrettanti medici che hanno svolto servizio nella guardia medica di Forlì. I medici Cesenatoday.it - "Assenteismo sistematico", indagati dieci medici in servizio alla guardia medica: perquisizioni all'alba Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un autentico terremoto scuote il mondo della sanità forlivese e cesenate. La Polizia di Stato, su delega della Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci dell'di giovedìa carico di altrettantiche hanno svoltonelladi Forlì. I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medici assenteisti a Forlì : a casa o in giro invece che al lavoro - perquisiti dieci camici bianchi - Ed è proprio sulla base delle segnalazioni dell’utenza, che nel corso di un accesso ispettivo alcuni medici sono già stati sottoposti a procedimenti disciplinari poiché, su tre medici che dovevano essere in turno, due si erano allontanati. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto dell’azienda sanitaria in cui si dava conto che numerosi utenti avevano segnalato “mancate risposte” e ... (Ilrestodelcarlino.it)

"Mancate risposte dalla guardia medica" - dall'esposto dell'Ausl scatta l'indagine della Squadra Mobile per assenteismo : dieci medici nel mirino - La Polizia di Stato, su delega della Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci dell'alba di giovedì dieci perquisizioni a carico di altrettanti medici che hanno svolto servizio nella guardia medica di Forlì. . I medici, al momento. . Un autentico terremoto scuote il mondo della sanità forlivese. (Forlitoday.it)

"Mancate risposte dalla guardia medica" - dall'esposto dell'Ausl scatta l'indagine della Squadra Mobile : indagati dieci medici - Un autentico terremoto scuote il mondo della sanità forlivese. I medici, al momento. . . La Polizia di Stato, su delega della Procura di Forlì, ha effettuato alle prime luci dell'alba di giovedì dieci perquisizioni a carico di altrettanti medici che hanno svolto servizio nella guardia medica di Forlì. (Forlitoday.it)