Arabia Saudita: vignettista condannato a 23 anni di carcere per alcune “caricature offensive” del principe Mohammed Bin Salman” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mohammed al-Hazza, un vignettista di 48 anni e padre di cinque figli, è stato condannato a scontare 23 anni di carcere in Arabia Saudita per aver disegnato una serie di caricature ritenute offensive del principe ereditario Mohammed bin Salman e di altri personaggi di rilievo della monarchia del Golfo. Arrestato nel febbraio del 2018 durante un “violento raid” della polizia, secondo l’organizzazione per i diritti umani Sanad, al-Hazza era stato inizialmente condannato a sei anni di reclusione dalla Corte penale speciale Saudita, un tribunale istituito nel 2008 per i casi legati al terrorismo. Ma il suo caso è stato riaperto quest’anno, quando ormai si avvicinava il suo rilascio, portando a una nuova condanna. “Era quasi uscito di prigione”, ha detto la sorella Asrar al-Hazza all’agenzia di stampa francese Afp. “Poi, dal nulla gli hanno dato 23 anni”. Tpi.it - Arabia Saudita: vignettista condannato a 23 anni di carcere per alcune “caricature offensive” del principe Mohammed Bin Salman” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)al-Hazza, undi 48e padre di cinque figli, è statoa scontare 23diinper aver disegnato una serie diritenutedelereditariobine di altri personaggi di rilievo della monarchia del Golfo. Arrestato nel febbraio del 2018 durante un “violento raid” della polizia, secondo l’organizzazione per i diritti umani Sanad, al-Hazza era stato inizialmentea seidi reclusione dalla Corte penale speciale, un tribunale istituito nel 2008 per i casi legati al terrorismo. Ma il suo caso è stato riaperto quest’anno, quando ormai si avvicinava il suo rilascio, portando a una nuova condanna. “Era quasi uscito di prigione”, ha detto la sorella Asrar al-Hazza all’agenzia di stampa francese Afp. “Poi, dal nulla gli hanno dato 23”.

