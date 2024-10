Lanazione.it - Alluvione, il 22 ottobre incontro pubblico a Prato con l'assessore regionale Monia Monni

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 172024 - Martedì 22l’assessoraalla protezione civile e difesa del suolosarà aper unsullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino legati all’del 2 novembre 2023. L’assemblea è in programma per martedì 22alle 17 nel salone della parrocchia Regina Pacis in via Poli a Santa Lucia, uno dei territori più colpiti quella sera dalla furia dell’acqua. Saranno presenti la sindaca Ilaria Bugetti, gli assessori e i tecnici del Comune di. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio a che punto sono i tanti interventi che il Comune e la Regione hanno finanziato, progettato e messo in campo dal giorno dopo la terribiledel 2 novembre scorso per rimettere in sicurezza il reticolo idraulico cittadino.