Allerta meteo su Napoli | le chiusure previste in città per 24 ore

A seguito dell'avviso di Allerta meteo di livello "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00.00 alle 23.59 di venerdì 18 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che saranno chiusi, per tutta la durata dell'Allerta, i parchi

Allerta meteo gialla per il Trentino : previste piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni - Le autorità invitano a prestare attenzione anche a possibili frane o allagamenti, che potrebbero verificarsi in seguito alle tempestive e abbondanti precipitazioni previste nei prossimi giorni. In caso di temporali e di situazioni di maltempo, è sconsigliato prendere parte a attività all’aperto e è opportuno monitorare eventuali avvisi e indicazioni fornite dalle autorità locali. (Gaeta.it)

Scuole e allerta meteo - la decisione per venerdì - L'allerta meteo arancione su Genova e provincia è stata prorogata e durerà fino a venerdì mattina, poi alle 8 diventerà gialla. Nel frattempo molti cittadini si stanno chiedendo se le scuole saranno aperte o chiuse. La tendenza generale è quella di lasciarle aperte: alle 8 in punto infatti... (Genovatoday.it)

In arrivo piogge intense e acqua alta : è (ancora) allerta meteo - Tornano le piogge in regione, torna l'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: dalle 8 di domani, venerdì 18 ottobre, alle 14 di sabato 19 ottobre, allerta gialla idrogeologica sul Friuli occidentale e gialla idraulica costiera per acqua alta. Un flusso d'aria umida da sud-ovest, in quota... (Udinetoday.it)