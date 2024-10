Allerta meteo nel Lazio: previsti temporali e forti venti nelle prossime ore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione di Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ha lanciato un Allerta meteo per la serata di giovedì 17 ottobre, segnalando la possibilità di condizioni atmosferiche avverse per le successive 18-24 ore. L’avviso riguarda gran parte del territorio laziale, con la previsione di precipitazioni che vanno da sparse a diffuse, potenzialmente accompagnate da fenomeni intensi e localizzati. Previsioni meteorologiche dettagliate La situazione meteorologica nel Lazio si preannuncia complessa a causa dell’avvicinamento di un fronte perturbato. Gli esperti meteo prevedono una progressiva intensificazione delle precipitazioni nelle ore serali, che saranno particolarmente marcate nelle aree montuose e costiere della regione. Gaeta.it - Allerta meteo nel Lazio: previsti temporali e forti venti nelle prossime ore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Direzione di Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regioneha lanciato unper la serata di giovedì 17 ottobre, segnalando la possibilità di condizioni atmosferiche avverse per le successive 18-24 ore. L’avviso riguarda gran parte del territorio laziale, con la previsione di precipitazioni che vanno da sparse a diffuse, potenzialmente accompagnate da fenomeni intensi e localizzati. Previsionirologiche dettagliate La situazionerologica nelsi preannuncia complessa a causa dell’avvicinamento di un fronte perturbato. Gli espertiprevedono una progressiva intensificazione delle precipitazioniore serali, che saranno particolarmente marcatearee montuose e costiere della regione.

Emergente crisi meteorologica nel levante ligure : allerta e misure a Chiavari e Lavagna - In un contesto di crescente incertezza climatica, l’importanza di rispondere rapidamente a eventi meteorologici estremi è fondamentale. La situazione è in continua evoluzione e si consiglia ai cittadini di mantenere la massima cautela e di seguire le indicazioni delle autorità locali. Le autorità locali stanno facendo tutto il possibile per tutelare la comunità e per garantire una gestione ... (Gaeta.it)

Allerta meteo : forte maltempo in arrivo per il Centro-Nord venerdì 18 ottobre - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . Anche l’Emilia Romagna risulterà duramente colpita. Le previsioni per il giorno dell’allerta indicano un netto abbassamento delle temperature, con possibilità di neve in montagna, complicando ulteriormente la situazione nei territori settentrionali. (Gaeta.it)

Allerta meteo : acqua alta e mareggiate a Grado - torna la bora a Trieste - Sabato 19, inoltre, a Trieste è prevista bora con raffiche sostenute (anche se su. . . . TRIESTE - Allerta meteo gialla nella zona dell'Isontino, con acqua alta e mareggiate previste a Grado e sulla zona costiera a partire dalle 8 del mattino di domani, venerdì 18 ottobre, fino alle 14 del giorno dopo. (Triesteprima.it)