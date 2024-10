Gaeta.it - Aggressione su un bus di Roma: controllora pestata per aver chiesto il biglietto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza ha avuto luogo su un bus dell’azienda Cotral, quando una, in servizio per verificare i titoli di viaggio, è stata aggredita da un passeggero privo di. L’accaduto, avvenuto nella zona est della capitale, ha destato preoccupazione e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico e delle misure necessarie per tutelarli. L’sulla linea Cotral Il fatto si è verificato intorno alle 9:30 di mercoledì 16 ottobre 2024, quando la, insieme a una collega, è salita a bordo di un bus percorso da studenti e pendolari, collegando-Tiburtina con le località di Castel Madama e Tivoli. Durante il routine di controllo dei biglietti, una situazione di tensione è insorta con un uomo che, non avendo il titolo di viaggio, ha reagito in modo violento.