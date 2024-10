Aggredisce un uomo con le forbici. Arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) tentato omicidio, rapina e lesioni personali. Con queste accuse è stato Arrestato e portato in carcere dagli uomini della Squadra mobile spezzina un ventisettenne cittadino italiano, di origine marocchina, che negli ultimi giorni si era reso responsabile di due gravi. La notte del 2 ottobre, nel corso di una lite, il ragazzo ha estratto dagli indumenti un grosso paio di forbici, colpendo alla testa, al viso ed al torace un cinquantenne cittadino egiziano incensurato. Ferite che hanno costretto il malcapitato a un trasporto d’urgenza al San Martino per essere operato. Lanazione.it - Aggredisce un uomo con le forbici. Arrestato per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), rapina e lesioni personali. Con queste accuse è statoe portato in carcere dagli uomini della Squadra mobile spezzina un ventisettenne cittadino italiano, di origine marocchina, che negli ultimi giorni si era reso responsabile di due gravi. La notte del 2 ottobre, nel corso di una lite, il ragazzo ha estratto dagli indumenti un grosso paio di, colpendo alla testa, al viso ed al torace un cinquantenne cittadino egiziano incensurato. Ferite che hanno costretto il malcapitato a un trasporto d’urgenza al San Martino per essere operato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolge un 17enne con l’auto dopo averci litigato : 26enne arrestato per tentato omicidio - Lo scorso 7 aprile un 26enne ha investito con la sua auto un 17enne a Garlasco (Pavia). Secondo gli investigatori, non si è trattato di un incidente ma di un tentato omicidio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Bozzoli in fuga dopo l'omicidio dello zio : "Ecco perché non è stato subito arrestato" - Nessuna misura cautelare nei confronti di Giacomo Bozzoli prima che la sentenza fosse definitiva in quanto, "dal momento della avocazione, disposta con provvedimento del 19 marzo 2018, e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti... (Bresciatoday.it)

Aggressione a colpi di forbici e botte per rubare le cuffie - arrestato per tentato omicidio - L’uomo è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Umbertino dagli uomini della sezione antirapina e arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo. In particolare, analizzando i frame riferibili al secondo episodio, è emerso che da una tasca dei pantaloni si intravedevano gli occhielli di un paio di forbici, che evidentemente aveva con sé durante la rapina, ma che non ... (Lanazione.it)