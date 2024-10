13enne del Leccese costretta a fare sesso telefonico dalla mamma con un 52enne milanese: al via il processo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da quando aveva 13 anni è stata costretta a una relazione telefonica con un uomo di 50 anni, con rapporti sessuali a distanza, videochiamate registrate e foto intime. Trasformata di fatto in una schiava del sesso dalla stessa madre 46enne, all’insaputa del padre. La storia dell’orrore è stata raccontata da Lecceprima. Oggi, infatti, dopo gli arresti avvenuti maggio, la madre della ragazzina, oggi 17enne, e l’uomo, hanno richiesto e ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato. Tutto comincia quando la giovane di un comune del Leccese aveva 13 anni. La ragazzina inizia una relazione sentimentale telefonica, convinta di parlare con un suo coetaneo. In realtà stava parlando con un 52enne di Milano. Dietro, la regia della madre, una donna di 46 anni. La giovane era obbligata a soddisfare tutte le perversioni dell’uomo, ma anche quelle della madre. Ilfattoquotidiano.it - 13enne del Leccese costretta a fare sesso telefonico dalla mamma con un 52enne milanese: al via il processo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da quando aveva 13 anni è stataa una relazione telefonica con un uomo di 50 anni, con rapporti sessuali a distanza, videochiamate registrate e foto intime. Trasformata di fatto in una schiava delstessa madre 46enne, all’insaputa del padre. La storia dell’orrore è stata raccontata da Lecceprima. Oggi, infatti, dopo gli arresti avvenuti maggio, la madre della ragazzina, oggi 17enne, e l’uomo, hanno richiesto e ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato. Tutto comincia quando la giovane di un comune delaveva 13 anni. La ragazzina inizia una relazione sentimentale telefonica, convinta di parlare con un suo coetaneo. In realtà stava parlando con undi Milano. Dietro, la regia della madre, una donna di 46 anni. La giovane era obbligata a soddistutte le perversioni dell’uomo, ma anche quelle della madre.

13enne costretta dalla madre a fare sesso per telefono con il suo amante - I contatti con l’uomo avvenivano tutti in orari particolari, mentre il marito della 46enne nonché padre della 13enne dormiva: la donna, a tal proposito, lo imbottiva a sua insaputa di sonniferi così che non si svegliasse proprio durante le videochiamate. . it / canva)Il prossimo 23 ottobre, la 46enne di Lecce e il 52enne di Milano saranno giudicati con rito abbreviato: lei è accusata di ... (Cityrumors.it)

Ragazza costretta a fare sesso durante il party : risarcita con 12mila euro - Il ragazzo, secondo la ricostruzione, avrebbe prima spintonato la 18enne facendola cadere a terra. Dopo l’episodio, ancora sotto choc, la 18enne era corsa a raccontare tutti ai carabinieri, ricostruendo passo dopo passo quei drammatici momenti in balìa del suo assalitore, e presentando nei suoi confronti una formale querela. (Ilrestodelcarlino.it)

