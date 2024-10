Nerdpool.it - 100° Puccini e 30° Bocelli – In arrivo da Disney Libri PaperPuccini, con prefazione di Bocelli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel 2024 ricorre l’anniversario del centenario dalla scomparsa del Maestro Giacomo, il compositore toscano che, con la sua musica, ha fatto sognare generazioni di appassionati melomani e non solo. In occasione di questa importante celebrazione, Giunti Editore pubblica Paper, in libreria dal 23 ottobre. ©Paperè un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie a fumetti ispirate alle opereane: Paperina Fanciulla del West (testi Gian Giacomo Dalmasso, disegni Giuseppe Perego, Topolino 1211 del 1979), Paperino e la piccola Butterfly (testi Guido Martina, disegni Giovan Battista Carpi, Albo speciale del 1981), Paperonbot (testi Antonella Pandini, disegni Valerio Held, Topolino 1876 del 1991).