Via libera dalla Regione | Sinergia tra tutti gli enti di promozione territoriale

Consolidamento del trasferimento tecnologico dal mondo dell'università e della ricerca scientifica, con particolare attenzione alla connessione tra innovazione e territori al fine di favorire l'aumento della competitività e attrattività di talenti e imprese; valorizzazione delle filiere food, wine e wellness anche in un'ottica di fruizione turistica e culturale del territorio; rafforzamento dei sistemi socio-sanitari per la costruzione delle comunità del futuro della provincia di Pavia. Sono i tre punti principali del documento di "promozione dell'accordo quadro di sviluppo territoriale" per la provincia di Pavia, che ha ottenuto il via libera dalla Giunta regionale.

