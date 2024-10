Via al primo festival italiano dedicato alla finanza etica: da domani a Modena 4 giorni di incontri e workshop (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un primo piano sul mondo della finanza etica e sulla sua influenza nella società. Al via l’appuntamento con festivalori, il primo festival italiano dedicato alla finanza etica, che ritorna a Modena da domani fino al 20 ottobre. Organizzato da Valori.it e Fondazione finanza etica, la manifestazione giunge quest’anno alla sua terza edizione. “Il festival della finanza etica per leggere la quotidianità” è il titolo che fa da filo conduttore agli incontri di questa edizione, accompagnato dal claim “Dipende da come usi i tuoi soldi”, un monito per ricordare che la finanza riguarda tutti, perché è proprio la finanza a occuparsi di noi. Quattro giorni di dibattiti e tavole rotonde, workshop e momenti formativi, corsi e pranzi sostenibili, dedicati alla finanza etica declinata nei diversi ambiti, dalla politica all’economia di pace, dal sociale alla sostenibilità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unpiano sul mondo dellae sulla sua influenza nella società. Al via l’appuntamento conori, il, che ritorna adafino al 20 ottobre. Organizzato da Valori.it e Fondazione, la manifestazione giunge quest’annosua terza edizione. “Ildellaper leggere la quotidianità” è il titolo che fa da filo conduttore aglidi questa edizione, accompagnato dal claim “Dipende da come usi i tuoi soldi”, un monito per ricordare che lariguarda tutti, perché è proprio laa occuparsi di noi. Quattrodi dibattiti e tavole rotonde,e momenti formativi, corsi e pranzi sostenibili, dedicatideclinata nei diversi ambiti, dpolitica all’economia di pace, dal socialesostenibilità.

