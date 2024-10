VERSO LA SFIDA. Curva nord ovest: si valuta l’apertura ai tifosi napoletani. Oggi la decisione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamani alle 11 a Petroio primo allenamento a ranghi quasi completi per l’Empoli in vista del match di domenica prossima all’ora di pranzo contro il Napoli al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. A 5 giorni dal fischio d’inizio si va già VERSO il tutto esaurito con la società azzurra che sta valutando anche la possibilità di aprire la Curva nord ovest. In giornata dovrebbe essere presa una decisione. Intanto da lunedì sono tantissimi i tifosi napoletani che hanno preso d’assalto il sito di Vivaticket. Tornando al lavoro quotidiano degli azzurri, Oggi D’Aversa avrà a disposizione anche i nazionali Ismajli, Ekong, Goglichidze, Cacace, Tosto e Konaté e Fazzini, l’ultimo a essere impegnato ieri nel tardo pomeriggio con la Nazionale Under 21. Intanto ieri mattina hanno lavorato ancora a parte Viti, Maleh e Zurkowski. Sport.quotidiano.net - VERSO LA SFIDA. Curva nord ovest: si valuta l’apertura ai tifosi napoletani. Oggi la decisione Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stamani alle 11 a Petroio primo allenamento a ranghi quasi completi per l’Empoli in vista del match di domenica prossima all’ora di pranzo contro il Napoli al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. A 5 giorni dal fischio d’inizio si va giàil tutto esaurito con la società azzurra che stando anche la possibilità di aprire la. In giornata dovrebbe essere presa una. Intanto da lunedì sono tantissimi iche hanno preso d’assalto il sito di Vivaticket. Tornando al lavoro quotidiano degli azzurri,D’Aversa avrà a disposizione anche i nazionali Ismajli, Ekong, Goglichidze, Cacace, Tosto e Konaté e Fazzini, l’ultimo a essere impegnato ieri nel tardo pomeriggio con la Nazionale Under 21. Intanto ieri mattina hanno lavorato ancora a parte Viti, Maleh e Zurkowski.

