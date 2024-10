Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Favorire rapporto tra imprese e studenti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è quello di Favorire sempre il maggior contatto possibile tra imprese e i giovani che studiano durante il percorso universitario. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 900 iscrizioni sul portale, quindi è stato un grande successo. I numeri sono sicuramente in incremento rispetto alle edizioni passate e l'obiettivo è quello sempre Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è quello disempre il maggior contatto possibile trae i giovani che studiano durante il percorso universitario. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 900 iscrizioni sul portale, quindi è stato un grande successo. I numeri sono sicuramente in incremento rispetto alle edizioni passate e l'obiettivo è quello sempre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università, Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Favorire rapporto tra imprese e studenti" - (Adnkronos) - “Il nostro obiettivo è quello di favorire sempre il maggior contatto possibile tra imprese e i giovani che studiano durante il percorso universitario. Quest'anno abbiamo ricevuto più di ... (msn.com)

Partecipazione ed interesse per l'incontro promosso da Confesercenti sui nuovi bandi della Regione a sostegno delle imprese - Questo non solo rappresenta un’opportunità per le aziende di consolidarsi e di rinnovarsi, ma anche un incentivo a investire in tecnologie e pratiche sostenibili”. Sono state quindi illustrate le ... (lanazione.it)

Gli aiuti alle imprese previste nella manovra finanziaria 2024-2025 a sostegno attività e per la gestione dipendenti - La manovra 2024-2025 punta a sostenere le imprese con una combinazione di incentivi fiscali, supporto agli investimenti e misure per migliorare gestione e assunzione di personale. (businessonline.it)