Unlimitednews.it - Torna la Renault 4, sguardo vintage, cuore elettrico

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il gusto delcon unoal futuro. Come è già successo per la5, la casa automobilistica francese reintepreta un altro mito, regalandole tre decenni di progresso nel settore dell’auto. Perché sono proprio tre i decenni che ci separano dalla fine della commercializzazione della4, l’auto per tutti, nata negli anni Sessanta e venduta in più di otto milioni di esemplari in cinque continenti e in oltre cento Paesi. Nasce così la 4 E-Tech Electric,– dicevamo – ma“Renaulution” , tutto proteso verso l’innovazione e la transizione all’. Un veicolo per tutte le esigenze pensato per gli spostamenti quotidiani ma anche per i viaggi del weekend e le gite di piacere.